В Брянской области смогут поощрять волонтеров

8 Июль 2020 2020-07-08T17:13:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты Брянской областной Думы рассмотрели возможность внесения изменений в закон «О добровольческой (волонтерской) деятельности в Брянской области».

Данная мера позволит на областном уровне поощрять отличившихся активистов. Это поспособствует качественному развитию волонтерства и добровольчества на территории Брянской области, рассказали в пресс-службе облдумы

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU