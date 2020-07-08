В Брянской области смогут поощрять волонтеров
Соответствующие изменения в закон рассмотрели областные депутаты
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Депутаты Брянской областной Думы рассмотрели возможность внесения изменений в закон «О добровольческой (волонтерской) деятельности в Брянской области».
Данная мера позволит на областном уровне поощрять отличившихся активистов. Это поспособствует качественному развитию волонтерства и добровольчества на территории Брянской области, рассказали в пресс-службе облдумы
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ИСТОЧНИК KP.RU