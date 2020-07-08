2020-07-08T15:56:17+03:00
Общество

Брянский музей приглашает в гости к графу

Поездка в усадьбу Алексея Толстого состоится 18 июля
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: Брянский государственный краеведческий музей.Фото: Брянский государственный краеведческий музей.
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Брянский краеведческий музей приглашает брянцев на выездную экскурсию в музей-усадьбу Алексея Константиновича Толстого.

Гостей поместья встретят экскурсоводы, перевоплотившиеся во владельцев усадьбы. Участники экскурсии, пройдя по аллеям парка, узнают интересные факты из жизни известного писателя.

Из-за коронавирусных ограничений побывать в графском доме не получится. Но посетители имения смогут сфотографироваться в специально созданных фото-зонах в разных уголках паркового комплекса, рассказали в Брянском краеведческом музее.

Путешествие состоится 18 июля. Сбор группы в холле краеведческого музея в 10.30, отправление из Брянска в 11.00. Действует возрастное ограничение 16+.

Сотрудники музея напоминают, что участники экскурсии должны соблюдать масочный режим. Записаться на экскурсию и узнать подробную информацию можно по телефонам 74-54-37, 8-953-272-85-81.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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