2020-07-08T15:30:30+03:00
Общество

На брянском участке границы открыли пешеходные пункты пропуска

Они начнут работу с 7 июля
Мария Дедкова
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​Напомним, границы государства закрыли из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.​Напомним, границы государства закрыли из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Брянской области открыли пешеходные пункты пропуска на границе с Украиной.Они начали работу с 7 июля. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Открывают пункты пропуска Сеньковка (с российской стороны - Новые Юрковичи), Бачевск (с российской стороны - Троебортное).

Напомним, границы государства закрыли из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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