На брянском участке границы открыли пешеходные пункты пропуска
Они начнут работу с 7 июля
Напомним, границы государства закрыли из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Брянской области открыли пешеходные пункты пропуска на границе с Украиной.Они начали работу с 7 июля. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Открывают пункты пропуска Сеньковка (с российской стороны - Новые Юрковичи), Бачевск (с российской стороны - Троебортное).
Напомним, границы государства закрыли из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU