На брянском участке границы открыли пешеходные пункты пропуска

8 Июль 2020 2020-07-08T15:30:30+03:00

Они начнут работу с 7 июля

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В Брянской области открыли пешеходные пункты пропуска на границе с Украиной.Они начали работу с 7 июля. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Открывают пункты пропуска Сеньковка (с российской стороны - Новые Юрковичи), Бачевск (с российской стороны - Троебортное).

Напомним, границы государства закрыли из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU