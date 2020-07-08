Меру пресечения для брянского чиновника Игоря Гинькина изберут 9 июля
На председателя комитета по ЖКХ завели уголовное дело из-за случаев с нападениями бездомных собак
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Меру пресечения для брянского чиновника Игоря Гинькина изберут 9 июля. На него завели уголовное дело из-за нападения бродячих собак. Об этом корреспонденту "КП" рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.
Напомним, председателя комитета по ЖКХ Брянской городской администрации Игоря Гинькина подозревают в халатности, которая стала причиной смерти трех женщин.
Одну бездомные животные загрызли в октябре прошлого года, вторую - в мае 2020-го, третью - в июне.
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ИСТОЧНИК KP.RU