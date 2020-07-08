Брянский ученый получил 3 миллиона рублей на свой проект

8 Июль 2020 2020-07-08T14:30:38+03:00

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Брянский ученый получил три миллиона рублей поддержки на разработку своего проекта. Российский научный фонд подвел итоги конкурса «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» Президентской программы исследовательских проектов.

Николай Митрошенко представил проект «Исследование особенностей тепловых свойств фторидных оптических материалов при низких температурах». Молодой человек преподает в Брянском государственном университете имени Ивана Петровского.

Молодого ученого уже поздравили коллеги, сообщили на сайте вуза.

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ИСТОЧНИК KP.RU