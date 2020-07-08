В Брянской области обновили коэффициент распространения коронавируса

8 Июль 2020 2020-07-08T12:37:29+03:00

На протяжении нескольких дней он держится на отметке 0,8

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В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса. На 8 июля этот показатель вновь составил 0,8. На этом значении он держится уже несколько дней.

Напомним, Брянская область уже перешла ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений. В регионе возобновили работу автошколы и крупные магазины.

Следующий шаг станет возможным, когда коэффициент опуститься ниже 0,5.

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ИСТОЧНИК KP.RU