В Брянской области обновили коэффициент распространения коронавируса
На протяжении нескольких дней он держится на отметке 0,8
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В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса. На 8 июля этот показатель вновь составил 0,8. На этом значении он держится уже несколько дней.
Напомним, Брянская область уже перешла ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений. В регионе возобновили работу автошколы и крупные магазины.
Следующий шаг станет возможным, когда коэффициент опуститься ниже 0,5.
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ИСТОЧНИК KP.RU