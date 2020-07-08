2020-07-08T13:38:14+03:00
Общество

В Брянской области изменится расписание электричек

На Унечском направлении пройдет ремонт
Мария Дедкова
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Брянцев просят с пониманием отнестись к ремонтно-путевым работам и внимательно следить за расписанием пригородных поездов.Брянцев просят с пониманием отнестись к ремонтно-путевым работам и внимательно следить за расписанием пригородных поездов.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области изменится расписание пригородных поездов. Ремонт пройдет на Унечском участке, сообщает пресс-служба МЖД.

Работы с 9 по 13 июля будут вести на однопутном перегоне НовозыбковМанюки, а с 14 по 22 июля - на однопутном участке Туросна – Новозыбков . В эти дни электрички №6905 Унеча - Новозыбков (отправлением в 12.14) и №6906 Новозыбков - Унеча (отправлением в 14.27) будут курсировать на участке Унеча – Манюки и Унеча – Туросна соответственно.

Брянцев просят с пониманием отнестись к ремонтно-путевым работам и внимательно следить за расписанием пригородных поездов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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