В Брянской области скончался еще один пациент с коронавирусом

8 Июль 2020 2020-07-08T11:13:37+03:00

Теперь жертвами COVID-19 считаются 35 человек

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В Брянской области жертвой коронавируса стал еще один человек. У него лабораторно подтвердили COVID-19. Такие данные приводит оперативный штаб региона.

Таким образом, на 8 июля жертвами опасной болезни стали 35 человек. К сожалению, подробностей о погибшем не сообщается.

Напомним, всего в Брянской области коронавирус подтвердили у 6603 человек. Больше половины уже выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU