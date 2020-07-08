2020-07-08T11:13:37+03:00
Общество

В Брянской области скончался еще один пациент с коронавирусом

Теперь жертвами COVID-19 считаются 35 человек
Мария Дедкова
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В Брянской области жертвой коронавируса стал еще один человек. У него лабораторно подтвердили COVID-19. Такие данные приводит оперативный штаб региона.

Таким образом, на 8 июля жертвами опасной болезни стали 35 человек. К сожалению, подробностей о погибшем не сообщается.

Напомним, всего в Брянской области коронавирус подтвердили у 6603 человек. Больше половины уже выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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