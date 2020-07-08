В Брянской области скончался еще один пациент с коронавирусом
Теперь жертвами COVID-19 считаются 35 человек
Изменить размер текста:
В Брянской области жертвой коронавируса стал еще один человек. У него лабораторно подтвердили COVID-19. Такие данные приводит оперативный штаб региона.
Таким образом, на 8 июля жертвами опасной болезни стали 35 человек. К сожалению, подробностей о погибшем не сообщается.
Напомним, всего в Брянской области коронавирус подтвердили у 6603 человек. Больше половины уже выздоровели.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU