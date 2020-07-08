В Брянской области коронавирусом заразились еще 40 человек
Число заболевших в регионе достигло 6603
Всего заболевших у нас в регионе 6603 человека.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За сутки в Брянской области коронавирус диагностировали у 40 человек. Такие данные на 8 июля приводит оперативный штаб региона.
Всего заболевших у нас в регионе 6603 человека.
Выписали из больниц за последние 24 часа выписали 69 брянцев.
Всего с начала эпидемии коронавирус победили 4809 пациентов.
Также в регионе зафиксировали еще одну смерть от COVID-19. Теперь число жертв опасной болезни - 35.
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ИСТОЧНИК KP.RU