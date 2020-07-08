В Брянской области коронавирусом заразились еще 40 человек

8 Июль 2020 2020-07-08T10:47:00+03:00

Всего заболевших у нас в регионе 6603 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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За сутки в Брянской области коронавирус диагностировали у 40 человек. Такие данные на 8 июля приводит оперативный штаб региона.

Всего заболевших у нас в регионе 6603 человека.

Выписали из больниц за последние 24 часа выписали 69 брянцев.

Всего с начала эпидемии коронавирус победили 4809 пациентов.

Также в регионе зафиксировали еще одну смерть от COVID-19. Теперь число жертв опасной болезни - 35.

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ИСТОЧНИК KP.RU