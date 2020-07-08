В Брянской области работникам задолжали свыше 1,4 миллионов рублей
В городе Клинцы Брянской области 92 работникам муниципального унитарного предприятия «Торговые ряды» не выплатили заработную плату за май 2020 года. В целом долг перед сотрудниками превысил 1,4 миллионов рублей.
После вмешательства городской прокуратуры задолженность полностью погасили. В отношении бухгалтера возбудили административное дело за невыплату зарплаты в установленный срок. Директору предприятия внесли представление, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU