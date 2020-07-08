В Брянске двух школьников удалили с ЕГЭ из-за высокой температуры
Ребят отправили на больничный
Изменить размер текста:
В Брянске на ЕГЭ по русскому языку не смогли попасть два выпускника. У ребят выявили высокую температуру.
К экзамену их не допустили, а отправили в медучреждение.
Там выпускникам дали больничный до 10 июля, сообщает издание "Брянская улица". Теперь ребята будут сдавать экзамен в резервные дни в конце июля — начале августа.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU