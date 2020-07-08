В Брянске двух школьников удалили с ЕГЭ из-за высокой температуры

8 Июль 2020 2020-07-08T10:22:23+03:00

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В Брянске на ЕГЭ по русскому языку не смогли попасть два выпускника. У ребят выявили высокую температуру.

К экзамену их не допустили, а отправили в медучреждение.

Там выпускникам дали больничный до 10 июля, сообщает издание "Брянская улица". Теперь ребята будут сдавать экзамен в резервные дни в конце июля — начале августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU