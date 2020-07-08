2020-07-08T09:40:47+03:00
Происшествия

В Дятьковском районе водитель сбил велосипедиста с ребенком и уехал

По факту ДТП полиция проводит проверку
Мария Дедкова
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В ДТП в Дятьковском районе пострадали пенсионер и ребенок. Авария произошла 7 июля около 20.55 на улице Карла Маркса в поселке Старь.

По предварительной информации,неизвестный водитель за рулем "Ситроен Иксара" сбил 68-летнего велосипедиста. Пожилой мужчина ехал с внуком.

Пенсионер получил ушиб ноги. Его осмотрели медики и отпустили домой с назначением лечения. 8-летний мальчик сломал ногу. Его госпитализировали.

А автомобилист с места ДТП уехал. По факту случившегося полиция проводит проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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