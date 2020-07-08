8 Июль 2020 2020-07-08T09:08:38+03:00

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В Брянске на набережной появился портрет Леонида Добычина. Нашего земляка изобразили на двери дома одного из старых двориков.

Об этом 7 июля рассказали у себя в соцсетях активисты.

- Работа крайне кропотливая: выполнена кистями и фасадной резиновой краской, покрыта антивандальным лаком. За эту красоту мы благодарны художнице Виталии, - написал автор поста.

Напомним, брянские художники взялись разрисовывать коммуникационные шкафы.

Фото: "Брянский урбанист"

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ИСТОЧНИК KP.RU