В Брянске на набережной появился портрет Леонида Добычина
Изменить размер текста:
В Брянске на набережной появился портрет Леонида Добычина. Нашего земляка изобразили на двери дома одного из старых двориков.
Об этом 7 июля рассказали у себя в соцсетях активисты.
- Работа крайне кропотливая: выполнена кистями и фасадной резиновой краской, покрыта антивандальным лаком. За эту красоту мы благодарны художнице Виталии, - написал автор поста.
Напомним, брянские художники взялись разрисовывать коммуникационные шкафы.
Фото: "Брянский урбанист"
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU