2020-07-08T08:42:05+03:00
Общество

Опубликовано видео задержания брянского чиновника Игоря Гинькина

Председателя комитета по ЖКХ задержали из-за нападений бродячих собак
Мария Дедкова
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Следователи опубликовали видео задержания брянского чиновника Игоря Гинькина. Председателя комитета по ЖКХ мэрии города называют предполагаемым виновником нападения бродячих собак.

Напомним, на Игоря Гинькина завели уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По версии следствия, из-за бездействия сотрудника горадминистрации в городе погибли три женщины. На них напали бродячие псы, которые свободно разгуливают по городу.

Задержание Игоря Гинькина .Видео: СУ СК России по Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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