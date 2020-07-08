Еще одного брянского выпускника удалили с ЕГЭ по русскому языку за телефон

8 Июль 2020 2020-07-08T08:26:09+03:00

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7 июля в Брянской области прошел второй день ЕГЭ по русскому языку. Написать экзамен не получилось еще у одного выпускника. Ребенок пронес с собой в аудиторию мобильный телефон. Теперь на пересдачу выпускник придет только в следующем году.

Всего русский язык 7 июля сдавали 2158 человек. В течение 210 минут (3,5 часа) они должны были выполнить работу, состоящую из двух частей и содержащую 27 заданий.

В регионе работали 38 пунктов проведения экзаменов. Все они оборудованы системой онлайн-наблюдения. На площадках присутствовали полицейские, медработники и наблюдатели.

Свои результаты ребята, сдававшие 6 июля, получат не позднее 20 июля. Те же, кто писал экзамен 7 июля, – не позднее 23 июля, сообщили в областном департаменте образования и науки.

Напомним, что следующий экзамен выпускникам предстоит сдать в пятницу, 10 июля, по профильной математике.

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ИСТОЧНИК KP.RU