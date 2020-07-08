2020-07-08T08:14:40+03:00
Общество

Ураганный ветер повалил 25 деревьев в Брянске

К счастью, во время непогоды никто не пострадал
Мария Дедкова
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В поселках Малое Полпино и Белые Берега упало 25 деревьев. Их распилили и убрали спасатели и дорожные службы.В поселках Малое Полпино и Белые Берега упало 25 деревьев. Их распилили и убрали спасатели и дорожные службы.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Брянске из-за сильного ветра упали 25 деревьев. Непогода настигла город днем 7 июля.

В отдельных районах прошла гроза, сопровождавшаяся порывами ветра.

В поселках Малое Полпино и Белые Берега упало 25 деревьев. Их распилили и убрали спасатели и дорожные службы.

К счастью, в непогоду никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

ВАЖНО

Во время ЧП обратиться за помощью можно по телефону «01», с мобильного телефона – «101» или «112», "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Брянской области- 8(4832)443-000.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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