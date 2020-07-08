Ураганный ветер повалил 25 деревьев в Брянске
В Брянске из-за сильного ветра упали 25 деревьев. Непогода настигла город днем 7 июля.
В отдельных районах прошла гроза, сопровождавшаяся порывами ветра.
В поселках Малое Полпино и Белые Берега упало 25 деревьев. Их распилили и убрали спасатели и дорожные службы.
К счастью, в непогоду никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.
ВАЖНО
Во время ЧП обратиться за помощью можно по телефону «01», с мобильного телефона – «101» или «112», "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Брянской области- 8(4832)443-000.
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ИСТОЧНИК KP.RU