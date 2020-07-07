В Гордеевке ребенок упал на металлический штырь
В Гордеевке из-за бездействия местных чиновников едва не погиб ребенок.
На территории принадлежащий муниципалитету была расположена клумба на которой, поставили металлические штыри.
Однажды на конструкцию упал юный велосипедист. Ребенку потребовалась госпитализация.
- В связи с ненадлежащим муниципальным контролем за реализацией благоустройства прокурором главе администрации внесено представление, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.
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ИСТОЧНИК KP.RU