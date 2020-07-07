В Брянской области ищут пропавшего Павла Садокова
В Брянской области ищут 37-летнего Павла Садокова. Мужчина пропал еще 23 июня. С тех пор близкие не знают о его местонахождении.
Мужчина может находиться в Брянской, Смоленской, Орловской областях, сообщают волонтеры отряда «Лиза Алерт»Брянск».
Приметы Павла Садокова: рост 180 сантиметров, полное телосложение, темно-русые волосы, зеленые глаза. Есть татуировка на правой руке.
Всем, кто знает о местонахождении Павла Садокова, просят сообщить в полицию или волонтерам по телефонам 8-800-700-54-52, 02, 102 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU