2020-07-07T21:43:52+03:00
Общество

В Брянской области ищут пропавшего Павла Садокова

Мужчина может оказаться в нашем регионе
Мария Дедкова
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Фото: "Лиза Алерт" Брянск"Фото: "Лиза Алерт" Брянск"
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В Брянской области ищут 37-летнего Павла Садокова. Мужчина пропал еще 23 июня. С тех пор близкие не знают о его местонахождении.

Мужчина может находиться в Брянской, Смоленской, Орловской областях, сообщают волонтеры отряда «Лиза Алерт»Брянск».

Приметы Павла Садокова: рост 180 сантиметров, полное телосложение, темно-русые волосы, зеленые глаза. Есть татуировка на правой руке.

Всем, кто знает о местонахождении Павла Садокова, просят сообщить в полицию или волонтерам по телефонам 8-800-700-54-52, 02, 102 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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