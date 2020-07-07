В Брянске не приняли ремонт дороги на улице Чичерина
7 июля в Брянске принимали ремонт дороги по улице Чичерина. контроль вели специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства города, комитета по ЖКХ городской администрации, подрядной организации, сотрудники управления ГИБДД и другие специалисты.
На улице Чичерина уложили новый асфальт, сделали тротуары и установили остановки. Кроме того, здесь смонтировали новое светодиодное освещение, нанесли дорожную разметку. Стоимость работ составила почти 23 миллиона рублей. Ремонт завершили в срок.
Материалы и почти все работы прошли проверку. Однако недочеты нашли на тротуарах. Подрядная организация не везде выполнила требования по соблюдению нормативной высоты пандусов и съездов. Все замечания подрядчик должен устранить в рабочем порядке, только после этого будет подписан акт приемки, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU