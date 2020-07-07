2020-07-07T21:42:01+03:00
Общество

В Брянске не приняли ремонт дороги на улице Чичерина

Недочеты нашли на тротуаре
Мария Дедкова
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Подрядная организация не везде выполнила требования по соблюдению нормативной высоты пандусов и съездов.Подрядная организация не везде выполнила требования по соблюдению нормативной высоты пандусов и съездов.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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7 июля в Брянске принимали ремонт дороги по улице Чичерина. контроль вели специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства города, комитета по ЖКХ городской администрации, подрядной организации, сотрудники управления ГИБДД и другие специалисты.

На улице Чичерина уложили новый асфальт, сделали тротуары и установили остановки. Кроме того, здесь смонтировали новое светодиодное освещение, нанесли дорожную разметку. Стоимость работ составила почти 23 миллиона рублей. Ремонт завершили в срок.

Материалы и почти все работы прошли проверку. Однако недочеты нашли на тротуарах. Подрядная организация не везде выполнила требования по соблюдению нормативной высоты пандусов и съездов. Все замечания подрядчик должен устранить в рабочем порядке, только после этого будет подписан акт приемки, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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