В Брянской области два дня будут ловить пьяных водителей

7 Июль 2020 2020-07-07T21:40:28+03:00

Если вы стали свидетелем грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

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В Брянской области 11 и 12 июля устроят охоту на пьяных автомобилистов. Профилактическую акцию «Нетрезвый водитель» проведет областная Госавтоинспекция. Полицейские будут дежурить на федеральных автодорогах, проходящих по территории региона.

- Опытные водители знают, что избежать различных аварийных ситуаций на дороге помогает скорость реакции, которая зависит от физического состояния человека, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - Именно поэтому нетрезвое вождение является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий.

Если вы стали свидетелем грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону (4832) 74-36-84.

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ИСТОЧНИК KP.RU