В Брянской области два дня будут ловить пьяных водителей
В Брянской области 11 и 12 июля устроят охоту на пьяных автомобилистов. Профилактическую акцию «Нетрезвый водитель» проведет областная Госавтоинспекция. Полицейские будут дежурить на федеральных автодорогах, проходящих по территории региона.
- Опытные водители знают, что избежать различных аварийных ситуаций на дороге помогает скорость реакции, которая зависит от физического состояния человека, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - Именно поэтому нетрезвое вождение является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий.
Если вы стали свидетелем грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону (4832) 74-36-84.
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ИСТОЧНИК KP.RU