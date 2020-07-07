На трассе в Карачеве отключили светофор

7 Июль 2020 2020-07-07T21:37:55+03:00

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На брянском участке трассы Р-120 в Карачеве отключили светофор. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск.

Светофор не будет работать два дня. Это связано с плановыми дорожными работами.

Водителей призывают быть особо внимательными при движении по данному участку, особенно в темное время суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU