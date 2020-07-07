2020-07-07T21:36:57+03:00
Общество

В Брянске начали укладывать асфальт на улице Сталелитейной

Кроме того, рабочие делают тротуары и бордюры
Мария Дедкова
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Протяженность ремонтируемого участка составляет 2,5 километра, стоимость работ - почти 45 миллионов рублей.Протяженность ремонтируемого участка составляет 2,5 километра, стоимость работ - почти 45 миллионов рублей.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Бежице продолжается ремонт улицы Сталелитейной. Благоустройство проводят на участке от улицы Литейной до улицы Шоссейной.

Готовность тротуаров на объекте составляет больше 70%, на 90% установлен бордюрный камень. На проезжей части полностью уложили выравнивающий слой асфальта. Со вчерашнего дня здесь начали укладывать верхний слой асфальтобетона.

Кроме того, рабочие проводят освещение. Здесь на него предусмотрено около пяти миллионов рублей.

Протяженность ремонтируемого участка составляет 2,5 километра, стоимость работ - почти 45 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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