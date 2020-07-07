В Брянске начали укладывать асфальт на улице Сталелитейной

7 Июль 2020 2020-07-07T21:36:57+03:00

Протяженность ремонтируемого участка составляет 2,5 километра, стоимость работ - почти 45 миллионов рублей. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Кроме того, рабочие делают тротуары и бордюры

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В Бежице продолжается ремонт улицы Сталелитейной. Благоустройство проводят на участке от улицы Литейной до улицы Шоссейной.

Готовность тротуаров на объекте составляет больше 70%, на 90% установлен бордюрный камень. На проезжей части полностью уложили выравнивающий слой асфальта. Со вчерашнего дня здесь начали укладывать верхний слой асфальтобетона.

Кроме того, рабочие проводят освещение. Здесь на него предусмотрено около пяти миллионов рублей.

Протяженность ремонтируемого участка составляет 2,5 километра, стоимость работ - почти 45 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU