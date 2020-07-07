7 Июль 2020 2020-07-07T21:35:23+03:00

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В Брянске двое пьяных мужчин с ножом напали на прохожих. Сообщение о случившемся поступило на пульт централизованной охраны ОВО Росгвардии.

На месте правоохранители узнали о драке в одном из дворов на улице Тарджиманова. Двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранили двух прохожих предметом, похожим на нож.

Росгвардейцы задержали злоумышленников, а пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, сообщили в пресс-службе силового ведомства. Для дальнейшего разбирательства правонарушителей передали сотрудникам полиции.

Пострадавших госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU