2020-07-07T21:35:23+03:00
Общество

В Брянске двое пьяных мужчин с ножом напали на прохожих

Дебоширов задержали сотрудники Росгвардии
Мария Дедкова
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В Брянске двое пьяных мужчин с ножом напали на прохожих. Сообщение о случившемся поступило на пульт централизованной охраны ОВО Росгвардии.

На месте правоохранители узнали о драке в одном из дворов на улице Тарджиманова. Двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранили двух прохожих предметом, похожим на нож.

Росгвардейцы задержали злоумышленников, а пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, сообщили в пресс-службе силового ведомства. Для дальнейшего разбирательства правонарушителей передали сотрудникам полиции.

Пострадавших госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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