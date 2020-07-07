2020-07-07T21:32:31+03:00
Общество

В Брянске подписали соглашение о достройке крупного ТРЦ

Предполагается, что здесь будут работать около двух тысяч человек
Мария Дедкова
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Площадь объекта составит около 200 квадратных метров.Площадь объекта составит около 200 квадратных метров.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянске 7 июля было подписано соглашение о достройке крупнейшего в городе ТРЦ. Документ подписали директор корпорации-владельца здания Анастасия Ворон и губернатор Брянской области Александр Богомаз, сообщает телеканал «Брянская губерния».

Площадь объекта составит около 200 тысяч квадратных метров. Здесь расположатся магазины, кафе и другое.

Общая сметная стоимость объекта составляет 10 миллиардов рублей. Предположительно, в новом ТРЦ будет работать около двух тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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