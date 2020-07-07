В Брянске подписали соглашение о достройке крупного ТРЦ
В Брянске 7 июля было подписано соглашение о достройке крупнейшего в городе ТРЦ. Документ подписали директор корпорации-владельца здания Анастасия Ворон и губернатор Брянской области Александр Богомаз, сообщает телеканал «Брянская губерния».
Площадь объекта составит около 200 тысяч квадратных метров. Здесь расположатся магазины, кафе и другое.
Общая сметная стоимость объекта составляет 10 миллиардов рублей. Предположительно, в новом ТРЦ будет работать около двух тысяч человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU