7 Июль 2020 2020-07-07T13:37:33+03:00

Обещанная гроза сильнее всего проявилась в районе поселка Белые Берега

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В Брянской области стихия повалила деревья. Напомним, жителей региона предупредили об ухудшении погоды сегодня, 7 июля.

Около полудня на областной центр начала надвигаться темная туча. Но большую часть города стихия обошла стороной.

Обещанная гроза сильнее всего проявилась в районе поселка Белые Берега. Очевидцы выкладывают в социальных сетях видео и фотографии поваленных деревьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU