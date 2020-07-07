В Брянской области стихия повалила деревья
Обещанная гроза сильнее всего проявилась в районе поселка Белые Берега
Фото: группа "Типичный Брянск" в vk.com.
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В Брянской области стихия повалила деревья. Напомним, жителей региона предупредили об ухудшении погоды сегодня, 7 июля.
Около полудня на областной центр начала надвигаться темная туча. Но большую часть города стихия обошла стороной.
Обещанная гроза сильнее всего проявилась в районе поселка Белые Берега. Очевидцы выкладывают в социальных сетях видео и фотографии поваленных деревьев.
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ИСТОЧНИК KP.RU