В Брянске за сутки три человека заболели коронавирусом

7 Июль 2020 2020-07-07T13:05:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске снижается число вновь выявленных случаев заболевания. В областном центре за сутки коронавирус выявили у трех человек. Накануне было шесть таких эпизодов, а еще днем ранее – 22.

В то же время город до сих пор остается лидером по общему числу заболевших. С начала эпидемии здесь зарегистрировали 2802 случая COVID-19, сообщили в оперштабе.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU