В Брянске за сутки три человека заболели коронавирусом
В областном центре снижается число вновь выявленных случаев заболевания
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В Брянске снижается число вновь выявленных случаев заболевания. В областном центре за сутки коронавирус выявили у трех человек. Накануне было шесть таких эпизодов, а еще днем ранее – 22.
В то же время город до сих пор остается лидером по общему числу заболевших. С начала эпидемии здесь зарегистрировали 2802 случая COVID-19, сообщили в оперштабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU