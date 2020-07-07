В Брянскую область вернули ребенка из Белоруссии
В Брянской области в 2019 году матери помогли вернуть ребенка с территории Республики Беларусь. Женщину, гражданку Российской Федерации депортировали из сопредельного государства за нарушение миграционного законодательства. Ее дочь, также гражданку России, оставили в Белоруссии и передали в приемную семью.
Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина смогла убедить белорусскую сторону в неправомерности их действий. В итоге шестилетняя девочка вернулась в Россию к родной матери.
Воссоединенной семье оказали содействие в оформлении документов, помогли найти дом и работу, девочку зачислил в школу. Детский омбудсмен ежеквартально проверяет условия жизни мамы и ее малышки, рассказали на сайте уполномоченного по правам ребенка в Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU