В Брянскую область вернули ребенка из Белоруссии

7 Июль 2020 2020-07-07T12:10:49+03:00

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В Брянской области в 2019 году матери помогли вернуть ребенка с территории Республики Беларусь. Женщину, гражданку Российской Федерации депортировали из сопредельного государства за нарушение миграционного законодательства. Ее дочь, также гражданку России, оставили в Белоруссии и передали в приемную семью.

Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина смогла убедить белорусскую сторону в неправомерности их действий. В итоге шестилетняя девочка вернулась в Россию к родной матери.

Воссоединенной семье оказали содействие в оформлении документов, помогли найти дом и работу, девочку зачислил в школу. Детский омбудсмен ежеквартально проверяет условия жизни мамы и ее малышки, рассказали на сайте уполномоченного по правам ребенка в Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU