2020-07-07T11:56:39+03:00
Общество

Брянскому блогеру снизили сумму штрафа по "коронавирусному" протоколу

Место шести он заплатит три тысячи рублей
Максим Рябцев
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Брянский блогер сумел обжаловать "коронавирусный" штраф.

В апреле Александра Коломейцева составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.6.1 КоАП России. Выяснилось, что блогер трижды нарушил режим самоизоляции.

Советский районный суд оштрафовал горожанина на 6 тысяч рублей. Блогер подал апелляцию в областной суд. Там один из эпизодов исключили, сообщает издание "Брянские новости".

Наказание уменьшили до трех тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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