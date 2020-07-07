Брянскому блогеру снизили сумму штрафа по "коронавирусному" протоколу
Место шести он заплатит три тысячи рублей
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Брянский блогер сумел обжаловать "коронавирусный" штраф.
В апреле Александра Коломейцева составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.6.1 КоАП России. Выяснилось, что блогер трижды нарушил режим самоизоляции.
Советский районный суд оштрафовал горожанина на 6 тысяч рублей. Блогер подал апелляцию в областной суд. Там один из эпизодов исключили, сообщает издание "Брянские новости".
Наказание уменьшили до трех тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU