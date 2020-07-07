2020-07-07T11:18:05+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Брянской области выросло до 6563 человек

За сутки выявили 41 новый случай
Мария Дедкова
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За сутки в Брянской области коронавирус обнаружили у 41 человека. Такие данные на 7 июля приводит оперативный штаб региона. Теперь общее количество заболевших у нас составляет 6563 человека.

Диагноз за последние 24 часа сняли у 11 человек. Всего с начала эпидемии коронавирус победили 4740 брянцев.

Смертей по-прежнему не фиксируют. Их в статистике остается 34.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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