Брянцев призывают проголосовать за дерево года

7 Июль 2020 2020-07-07T11:16:02+03:00

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На сайте всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» продолжается голосование национального конкурса «Российское дерево года 2020». За победу борется, в том числе, дуб черешчатый, который растет в селе Глинное Навлинского района уже 267 лет. За эти годы дерево достигло 22 метров в высоту.

В настоящее время брянское дерево находится на втором месте. За него отдали почти 4 тысячи голосов. Лидирует в конкурсе платан восточный из Дагестана. В городской администрации призвали жителей Брянщины принять участие в национальном голосовании за дерево года. В общем списке для голосования брянский дуб находится под номером «3».

Навлинский дуб был свидетелем партизанской борьбы в годы Великой Отечественной войны. По историческим данным, возле него был размещен наблюдательный пункт бригады «Смерть немецким оккупантам».

Для участия в конкурсе сертификационная комиссия выбрала 12 исторических деревьев. Голосование проходит с 1 мая, сделать свой выбор можно вплоть до 1 октября 2020 года. Победитель станет участником ежегодного международного конкурса «Европейское дерево года», пояснили на сайте проекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU