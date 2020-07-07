Брянского выпускника удалили с ЕГЭ по русскому языку за мобильник
В Брянской области стартовала сдача ЕГЭ по русскому языку. К сожалению, один из выпускников экзамен не написал, так как его удалили из аудитории за мобильник.
- Мы еще раз обращаем внимание сдающих на необходимость соблюдения порядка проведения экзаменов, - сказал начальник отдела общего и дошкольного образования департамента Игорь Иванов. - Попытка отойти от установленных правил приведет к изменению планов экзаменуемого в вопросе поступления в избранное высшее учебное заведение.
Всего русский язык 6 июля сдавали 3333 человек. 7 июля ЕГЭ будут писать еще 2200 выпускников.
Прием экзаменов проходит на всех региональных пунктах приема, которых в области 51.
Следующий ЕГЭ - математика. 10 июля его будут писать 3000 брянцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU