2020-07-07T10:56:31+03:00
Общество

Брянского выпускника удалили с ЕГЭ по русскому языку за мобильник

Всего экзамен 6 июля написали 3333 человека
Мария Дедкова
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Прием экзаменов проходит на всех региональных пунктах приема, которых в области 51.Прием экзаменов проходит на всех региональных пунктах приема, которых в области 51.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянской области стартовала сдача ЕГЭ по русскому языку. К сожалению, один из выпускников экзамен не написал, так как его удалили из аудитории за мобильник.

- Мы еще раз обращаем внимание сдающих на необходимость соблюдения порядка проведения экзаменов, - сказал начальник отдела общего и дошкольного образования департамента Игорь Иванов. - Попытка отойти от установленных правил приведет к изменению планов экзаменуемого в вопросе поступления в избранное высшее учебное заведение.

Всего русский язык 6 июля сдавали 3333 человек. 7 июля ЕГЭ будут писать еще 2200 выпускников.

Прием экзаменов проходит на всех региональных пунктах приема, которых в области 51.

Следующий ЕГЭ - математика. 10 июля его будут писать 3000 брянцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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