Брянск посетили липецкие писатели
Брянск посетили писатели из Липецка Андрей Новиков и Александр Пономарев. Участники автопробега «Русь изначальная» на своем автомобиле уже побывали в Орле, следующим пунктом их путешествия стал Брянск. В нашем городе они оказались впервые.
Литераторы прошлись по историческим местам областного центра. А затем в малом читальном зале областной библиотеки встретились с брянскими коллегами. В ходе творческой беседы они рассказали о своих планах, о родном крае и презентовали журнал «Петровский Мост».
Руководитель брянского отделения союза писателей России Владимир Сорочкин выразил надежду, что взаимодействие между липецкими и брянскими литераторами продолжится, сообщили на сайте lipetskmedia.ru.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU