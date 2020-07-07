Брянск посетили липецкие писатели

7 Июль 2020 2020-07-07T10:33:28+03:00

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Брянск посетили писатели из Липецка Андрей Новиков и Александр Пономарев. Участники автопробега «Русь изначальная» на своем автомобиле уже побывали в Орле, следующим пунктом их путешествия стал Брянск. В нашем городе они оказались впервые.

Литераторы прошлись по историческим местам областного центра. А затем в малом читальном зале областной библиотеки встретились с брянскими коллегами. В ходе творческой беседы они рассказали о своих планах, о родном крае и презентовали журнал «Петровский Мост».

Руководитель брянского отделения союза писателей России Владимир Сорочкин выразил надежду, что взаимодействие между липецкими и брянскими литераторами продолжится, сообщили на сайте lipetskmedia.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU