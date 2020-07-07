Четырех брянских детей вернули из иракской тюрьмы
В Брянской области в 2019 году удалось вернуть из Ирака четырех российских детей. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина.
Органами опеки и попечительства совместно с омбудсменом была проведена значительная работа по подготовке необходимых документов. Прошли переговоры с представителями уголовно-исполнительной системы республики Ирак.
В настоящее время дети вернулись к полноценной жизни в обществе. Им назначены ежемесячные социальные выплаты, в том числе по потере кормильца, оформлено опекунство.
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ИСТОЧНИК KP.RU