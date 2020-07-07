Четырех брянских детей вернули из иракской тюрьмы

7 Июль 2020 2020-07-07T09:50:04+03:00

Этого удалось добиться при вмешательстве уполномоченного по правам ребенка

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В Брянской области в 2019 году удалось вернуть из Ирака четырех российских детей. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина.

Органами опеки и попечительства совместно с омбудсменом была проведена значительная работа по подготовке необходимых документов. Прошли переговоры с представителями уголовно-исполнительной системы республики Ирак.

В настоящее время дети вернулись к полноценной жизни в обществе. Им назначены ежемесячные социальные выплаты, в том числе по потере кормильца, оформлено опекунство.

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ИСТОЧНИК KP.RU