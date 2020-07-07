В Брянске приемный родитель отнял у сироты две квартиры
Имущество вернули после вмешательства уполномоченного по правам ребенка
Фото: официальный сайт уполномоченного по правам ребенка в Брянской области.
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В Брянске приемный родитель отнял у сироты две квартиры. При поддержке уполномоченного по правам ребенка в Брянской области Инны Мухиной сироте вернули одну квартиру и 1 миллион рублей за вторую, которую опекун уже успел продать.
Работу по восстановлению прав ребенка-сироты особо отметили на заседании регионального правительства, рассказали на официальном сайте уполномоченного по правам ребенка в Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU