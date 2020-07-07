2020-07-07T09:08:28+03:00
Общество

В Брянске приемный родитель отнял у сироты две квартиры

Имущество вернули после вмешательства уполномоченного по правам ребенка
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: официальный сайт уполномоченного по правам ребенка в Брянской области.Фото: официальный сайт уполномоченного по правам ребенка в Брянской области.
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В Брянске приемный родитель отнял у сироты две квартиры. При поддержке уполномоченного по правам ребенка в Брянской области Инны Мухиной сироте вернули одну квартиру и 1 миллион рублей за вторую, которую опекун уже успел продать.

Работу по восстановлению прав ребенка-сироты особо отметили на заседании регионального правительства, рассказали на официальном сайте уполномоченного по правам ребенка в Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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