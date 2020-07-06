2020-07-06T17:39:22+03:00
Общество

В Брянске у пары мини-бегемотиков родилась тройня

Кадры с потомством выложили в сеть сотрудники зоопарка
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: vk.com, "Зоопарк г.Брянска"Фото: vk.com, "Зоопарк г.Брянска"
Изменить размер текста:

В брянском зоопарке похвастались пополнением. У пары мини-бегемотиков родилась тройня.

Радостной новостью поделились сотрудники зоопарка в социальных сетях. Они выложили в сеть кадры потомства.

Как говорят в зоопарке, на малышей уже можно посмотреть. Скоро их отдадут новым владельцам.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24