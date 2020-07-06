В Брянске у пары мини-бегемотиков родилась тройня
Кадры с потомством выложили в сеть сотрудники зоопарка
Фото: vk.com, "Зоопарк г.Брянска"
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В брянском зоопарке похвастались пополнением. У пары мини-бегемотиков родилась тройня.
Радостной новостью поделились сотрудники зоопарка в социальных сетях. Они выложили в сеть кадры потомства.
Как говорят в зоопарке, на малышей уже можно посмотреть. Скоро их отдадут новым владельцам.
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ИСТОЧНИК KP.RU