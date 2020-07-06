Брянскому ОМОН исполнилось 27 лет

6 Июль 2020 2020-07-06T17:29:32+03:00

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Брянский отряд был создан 6 июля 1993 года приказом №100 Министерства внутренних дел России. Новое подразделение сформировали из бойцов спецназа батальона патрульно-постовой службы и отряда особого назначения милиции.

За истекший срок свыше 500 брянских сотрудников ОМОН награждены ведомственными и государственными наградами. Во время вооруженного конфликта на Северном Кавказе брянский отряд участвовал в обеспечении общественной безопасности и в уничтожении вооруженных бандитов. Несколько бойцов погибли при исполнении своего воинского долга.

За первое полугодие 2020 года сотрудники брянского отряда выполнили больше ста специальных заданий. Было задержано свыше 70 подозреваемых в совершении преступлений. 49 раз выезжали на сообщения о взрывчатке. Сотрудники инженерно-технического отделения идентифицировали более 70 взрывоопасных предметов, 11 из них уничтожили, рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU