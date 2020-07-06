Брянские полицейские разыскивают свидетелей аварии

6 Июль 2020 2020-07-06T13:49:24+03:00

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В Брянске разыскивают свидетелей аварии, которая случилась 24 июня в Бежицком районе. Инцидент произошел на улице Делегатской около дома №60 в 17.45.

Автомобиль «Volkswagen Passat» сбил 76-летнюю велосипедистку и скрылся с места происшествия. Пенсионерка получила серьезные травмы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Стражи порядка просят очевидцев ДТП, а также граждан, располагающих какой-либо информацией о происшествии, обратиться в полицию по адресу: Брянск, проспект Московский, дом №61, кабинет 102, либо по телефонам 8(4832) 63-56-18, 67-03-61, 74-71-02.

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ИСТОЧНИК KP.RU