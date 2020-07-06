В Брянске за сутки коронавирусом заболели 6 человек
Больше всего случаев заболевания в области выявили в Дятьковском районе
Изменить размер текста:
Брянск потерял лидерство в ежедневном приросте заболевших коронавирусом.
На 6 июля больше всего случаев зафиксировано в Дятьковском районе. Здесь за один день выявили 16 новых заболевших, сообщили в оперштабе. Второе место занимает Брянский район – 7 эпизодов.
В Брянске диагноз COVID-19 поставили шестерым жителям областного центра. При этом Брянск продолжает лидировать по общему количеству выявленных случаев. С начала эпидемии здесь заболели 2799 человек.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU