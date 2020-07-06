В Брянске за сутки коронавирусом заболели 6 человек

6 Июль 2020 2020-07-06T13:05:53+03:00

Больше всего случаев заболевания в области выявили в Дятьковском районе

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Брянск потерял лидерство в ежедневном приросте заболевших коронавирусом.

На 6 июля больше всего случаев зафиксировано в Дятьковском районе. Здесь за один день выявили 16 новых заболевших, сообщили в оперштабе. Второе место занимает Брянский район – 7 эпизодов.

В Брянске диагноз COVID-19 поставили шестерым жителям областного центра. При этом Брянск продолжает лидировать по общему количеству выявленных случаев. С начала эпидемии здесь заболели 2799 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU