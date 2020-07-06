2020-07-06T12:15:38+03:00
Общество

Брянский ветеран празднует юбилей

6 июля исполняется 95 лет Ивану Прокофьевичу Осначу
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Брянский ветеран празднует юбилей.Брянский ветеран празднует юбилей.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Ветеран Великой Отечественной войны Иван Оснач 6 июля празднует 95-летие. Юбиляр живет в Унече Брянской области. За боевые заслуги он награжден многочисленными орденами и медалями, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

В 1943 году 18-летним мальчишкой Иван Прокофьевич был призван на фронт в артиллерию. После десятидневных курсов парня направили на Белорусский фронт. Молодой солдат служил связистом, обеспечивал проводную связь к «катюшам» от командного пункта.

— Снаряды над головой летят, страшно до дрожи, но ты взваливаешь катушку на плечи и пошел, — рассказывает ветеран.

Однажды Иван Оснач на фронте случайно встретился со своим отцом, который воевал в саперной роте неподалеку от сына. Это была радостная встреча. К сожалению, отец не дожил до Победы. Он погиб, освобождая Польшу. А вот Ивану Прокофьевичу посчастливилось вернуться в родной дом.

Коллектив «Комсомольской правды – Брянск» поздравляет ветерана с днем рождения. Желаем Ивану Прокофьевичу здоровья и благополучия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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