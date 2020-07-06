6 Июль 2020 2020-07-06T11:25:19+03:00

Теперь он равен 0,80

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В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса. На 6 июля он составил 0,8. На этом значении он держится около трех дней.

Такое значение данного показателя позволит Брянской области перейти ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений.

Напомним, по сообщению оперштаба, на 6 июля в регионе зафиксировано 43 новых случая COVID-19. Выздоровели 13 человек, новых смертей от COVID-19 не зафиксировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU