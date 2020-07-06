2020-07-06T11:25:19+03:00
Общество

В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса

Теперь он равен 0,80
Мария Дедкова
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В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса. На 6 июля он составил 0,8. На этом значении он держится около трех дней.

Такое значение данного показателя позволит Брянской области перейти ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений.

Напомним, по сообщению оперштаба, на 6 июля в регионе зафиксировано 43 новых случая COVID-19. Выздоровели 13 человек, новых смертей от COVID-19 не зафиксировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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