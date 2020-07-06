В Брянской области коронавирусом заболели еще 43 человека

6 Июль 2020 2020-07-06T10:54:01+03:00

Выздоровели за сутки всего 13 пациентов

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В Брянской области коронавирусом заразились еще 43 человека. Всего с начала эпидемии COVID-19 выявили у 6522 жителей региона.

За сутки диагноз сняли лишь у 13 пациентов. Теперь переболевшими коронавирусом считают 4729 человек.

Умерших по-прежнему не регистрируют. Жертвами опасной болезни в области считают 34 человек.

Напомним, Брянская область находится на первом этапе снятия "коронавирусных" ограничений. Однако заболеваемость продолжает снижаться, что дает надежду на переход ко второму этапу.

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ИСТОЧНИК KP.RU