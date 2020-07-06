В Брянске за неделю оштрафовали 40 мотоциклистов
Итоги семидневки подвели в городской Госавтоинспекции
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В Брянске за неделю поймали 40 мотоциклистов-нарушителей. Такую статистику приводят в городской Госавтоинспекции.
С 29 июня по 5 июля на нарушениях попались 1302 водителя. Среди них оказались 52 водителя автобусов и маршруток, 29 таксистов, 40 мотоциклистов и 49 велосипедистов.
15 автомобилистов сели за руль пьяными, 16 - отказались проходить медосвидетельствование.
К слову, всего за неделю на улицах города произошло 72 ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU