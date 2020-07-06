В ДТП на трассе под Брянском пострадали два человека
На трассе под Брянском произошло ДТП. 5 июля около 23.30 на восьмом километре автодороги «Брянск-Сельцо» столкнулись две машины, сообщают в областной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 31-летний водитель за рулем "Датсун он Ду" не справился с управлением. Машина столкнулась с "Опелем Вектра" под управлением 28-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.
31-летний автомобилист получил перелом пяточной кости. Его госпитализировали.
55-летний пассажир "Опеля" сломал плечо. Медики оказали пострадавшему первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU