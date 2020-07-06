ЕГЭ по русскому языку будут сдавать 5,5 тысячи брянских выпускников

6 Июль 2020 2020-07-06T08:38:21+03:00

Из-за большого количества детей проведение экзамена решили разделить на два дня. Ребята напишут работы за два дня 6 и 7 июля. Фото: Евгения ГУСЕВА

Проведение экзамена разделили на два дня

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В Брянской области стартовала сдача ЕГЭ-2020. Вторым экзаменом оказался русский язык. Его будут писать 5,5 тысячи выпускников.

Из-за большого количества детей проведение экзамена решили разделить на два дня. Ребята напишут работы за два дня 6 и 7 июля. Такие меры приняли из-за угрозы коронавирусной инфекции. Напомним, 3 июля ребята сдавали экзамены по выбору - это информатика, география и литература.

Как отметил заместитель директора департамента образования и науки Брянской области Виктор Ширяев, первый день прошел в штатном режиме, без нарушений.

Результаты ЕГЭ ребята узнают не позднее 17 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU