ЕГЭ по русскому языку будут сдавать 5,5 тысячи брянских выпускников
В Брянской области стартовала сдача ЕГЭ-2020. Вторым экзаменом оказался русский язык. Его будут писать 5,5 тысячи выпускников.
Из-за большого количества детей проведение экзамена решили разделить на два дня. Ребята напишут работы за два дня 6 и 7 июля. Такие меры приняли из-за угрозы коронавирусной инфекции. Напомним, 3 июля ребята сдавали экзамены по выбору - это информатика, география и литература.
Как отметил заместитель директора департамента образования и науки Брянской области Виктор Ширяев, первый день прошел в штатном режиме, без нарушений.
Результаты ЕГЭ ребята узнают не позднее 17 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU