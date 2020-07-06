2020-07-06T08:38:21+03:00
Общество

ЕГЭ по русскому языку будут сдавать 5,5 тысячи брянских выпускников

Проведение экзамена разделили на два дня
Мария Дедкова
Поделиться:
Из-за большого количества детей проведение экзамена решили разделить на два дня. Ребята напишут работы за два дня 6 и 7 июля.Из-за большого количества детей проведение экзамена решили разделить на два дня. Ребята напишут работы за два дня 6 и 7 июля.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Брянской области стартовала сдача ЕГЭ-2020. Вторым экзаменом оказался русский язык. Его будут писать 5,5 тысячи выпускников.

Из-за большого количества детей проведение экзамена решили разделить на два дня. Ребята напишут работы за два дня 6 и 7 июля. Такие меры приняли из-за угрозы коронавирусной инфекции. Напомним, 3 июля ребята сдавали экзамены по выбору - это информатика, география и литература.

Как отметил заместитель директора департамента образования и науки Брянской области Виктор Ширяев, первый день прошел в штатном режиме, без нарушений.

Результаты ЕГЭ ребята узнают не позднее 17 июля.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24