В Брянской области ищут пропавшего Сергея Васюкова

6 Июль 2020 2020-07-06T08:24:17+03:00

О мужчине ничего не известно с 3 июля

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В Брянской области ищут пропавшего 48-летнего Сергея Васюкова.

Мужчина ушел из дома в городе Фокино, что в Дятьковском районе, в неизвестном направлении 3 июля и до сих пор не вернулся.

Приметы Сергея Васюкова: рост 163 сантиметра, плотного телосложения, серо-зеленые глаза, русые волосы.

Ушел синей футболке, джинсовых шортах и черных шлепках.

Мужчина может находиться в любом районе.

Если вы видели пропавшего или знаете, где он может находиться, сообщите полицейским или волонтерам "Лиза Алерт" Брянск".

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU