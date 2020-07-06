В Брянской области ищут пропавшего Сергея Васюкова
В Брянской области ищут пропавшего 48-летнего Сергея Васюкова.
Мужчина ушел из дома в городе Фокино, что в Дятьковском районе, в неизвестном направлении 3 июля и до сих пор не вернулся.
Приметы Сергея Васюкова: рост 163 сантиметра, плотного телосложения, серо-зеленые глаза, русые волосы.
Ушел синей футболке, джинсовых шортах и черных шлепках.
Мужчина может находиться в любом районе.
Если вы видели пропавшего или знаете, где он может находиться, сообщите полицейским или волонтерам "Лиза Алерт" Брянск".
Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU