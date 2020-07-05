2020-07-05T19:01:10+03:00
Общество

В Брянске в городских парках прошли праздничные концерты

Акции посвящены 76-летию Брянской области
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Городской духовой оркестр радовал посетителей парка Толстого.Городской духовой оркестр радовал посетителей парка Толстого.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске 5 июля в центральных парках и скверах прошли праздничные концерты, посвященные 76-летию Брянской области. Городской духовой оркестр радовал посетителей парка Толстого. На Кургане Бессмертия для жителей и гостей города выступили артисты белобережского ансамбля «Ивушка».

В Бежицком районе в Майском парке исполнил свои песни коллектив «Околица». Оркестр народных инструментов работал в парке Железнодорожников. А в парке «Юность» свои таланты продемонстрировали коллективы Дома культуры имени Горького, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, 5 июля Брянская область отмечает годовщину своего основания. Она была создана в 1944 году по указу президиума верховного совета СССР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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