В Брянской области автомобиль въехал в дом

5 Июль 2020 2020-07-05T17:41:44+03:00

Фото: группа «ЧП и ДТП Брянск» в vk.com.

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Вечером 4 июля в клинцовскую городскую больницу обратилась молодая женщина с переломами стопы. Выяснилось, что она травмировалась в результате аварии на улице Мира в Клинцах.

Двигаясь на автомобиле Kia Rio, 30-летняя автоледи не смогла удержать машину на дороге, в результате чего протаранила жилой дом, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Фотография инцидента появилась утром 5 июля в социальных сетях.

В целом, в Брянской области за минувшие сутки произошло три дорожно-транспортных происшествия, пострадали четыре человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU