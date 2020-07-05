В Брянской области сбили велосипедистку

5 Июль 2020 2020-07-05T16:06:22+03:00

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В Брянском районе 4 июля около шести часов вечера на первом километре дороги «Брянск – Октябрьский» автомобилист сбил велосипедистку и скрылся с места происшествия.

63-летняя женщина обратилась в городскую больницу №1. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом затылочной кости с переходом на основание черепа, многочисленные ушибы, рассказали в Госавтоинспекции по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU