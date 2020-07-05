В Брянской области сбили велосипедистку
Пострадавшая получила многочисленные раны
Изменить размер текста:
В Брянском районе 4 июля около шести часов вечера на первом километре дороги «Брянск – Октябрьский» автомобилист сбил велосипедистку и скрылся с места происшествия.
63-летняя женщина обратилась в городскую больницу №1. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом затылочной кости с переходом на основание черепа, многочисленные ушибы, рассказали в Госавтоинспекции по Брянской области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU