В Брянске снесли еще одно старинное здание

5 Июль 2020 2020-07-05T15:04:38+03:00

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В Брянске продолжают уничтожать старинные постройки. В первых числах июля в областном центре снесли еще один дом с историей. Построенное в 1920-х годах здание по улице Металлистов, 18 было свидетелем многих знаковых для Брянска событий.

Сообщение о его уничтожении появилось в социальной сети в группе «Брянск глазами разных поколений».

— В минувшие дни наш город утратил еще один памятник старины, — написали горожане. — Пусть не такой древний и не охраняемый государством, но все же – сообщаем об этом с большим сожалением.

Напомним, около месяца назад в областном центре был уничтожен старинный дом по улице Луначарского.

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ИСТОЧНИК KP.RU