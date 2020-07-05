Из Брянска сразу два рейса полетели в Симферополь
Такое в истории аэропорта случилось впервые
Фото: Международный аэропорт «Брянск».
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Из брянского аэропорта в один день стартовали сразу два рейса разных авиакомпаний по одному маршруту.
Самолеты направились в Симферополь сегодня, 5 июля. Такое в истории организации произошло впервые, сообщили в международном аэропорту «Брянск».
Все рейсы в Крым были заполнены полностью.
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ИСТОЧНИК KP.RU