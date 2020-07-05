Из Брянска сразу два рейса полетели в Симферополь

5 Июль 2020 2020-07-05T13:46:51+03:00

Такое в истории аэропорта случилось впервые

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Из брянского аэропорта в один день стартовали сразу два рейса разных авиакомпаний по одному маршруту.

Самолеты направились в Симферополь сегодня, 5 июля. Такое в истории организации произошло впервые, сообщили в международном аэропорту «Брянск».

Все рейсы в Крым были заполнены полностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU